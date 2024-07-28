Вода из-под крана может вызвать второе по смертности онкологическое заболевание

Колоректальный рак является третьим по распространённости и вторым по смертности онкологическим заболеванием. Это собирательное название злокачественных опухолей, образующихся в толстой и прямой кишке. О том, как снизить риск образования этого тяжёлого недуга, рассказала "Газете.ru" хирург-колопроктолог Нина Зубова.

Медик заявила, что на развитие колоректального рака во многом влияет образ жизни человека. Исследования доказали, что это заболевание могут вызвать разные факторы, в их числе вредные привычки, плохое питание и отсутствие физических нагрузок.

"Развитию рака кишечника способствует употребление в пищу большого количества красного мяса — говядины, свинины, баранины, а также быстрых углеводов, фастфуда. Кроме того, к раку может привести недостаток в рационе фруктов, овощей, дефицит витамина К и витаминов группы B. Курение увеличивает риск заболевания на 30–40%, значительно повышается вероятность колоректального рака у тех, кто систематически пьёт алкогольные напитки, а также хлорированную воду из-под крана", — заявила эксперт.

Она отметила, что поначалу в кишечнике формируются доброкачественные новообразования — полипы. Затем они могут положить начало раковой опухоли. Также необходимо вовремя диагностировать и контролировать течение хронических воспалительных заболеваний кишечника (например, язвенный колит или болезнь Крона). Тогда вероятность развития колоректального рака снизится в разы.