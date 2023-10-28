Названы главные симптомы второго по смертности онкологического заболевания

Различные расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), анемия, а также появление полипов и аденом в кишечнике могут быть симптомами колоректального рака — третьего по встречаемости и второго по смертности онкологического заболевания. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-хирург Ильдус Мухаметов.

"В первую очередь это нарушения нормального функционирования кишечника: более частые позывы сходить в туалет, диареи, которых прежде никогда не было, или запоры, которыми человек до этого не страдал", — сообщил медик, рассказывая про первый симптом возможной болезни.

Также он подчеркнул, что такие симптомы, как вздутие живота, ощущение не полностью опорожнённого кишечника и кровь в кале тоже можно отнести к этому заболеванию. Врач заявил, что не стоит впадать в панику, предполагая, что "это обязательно рак". Однако именно так он себя проявляет, поэтому эта ситуация требует внимания специалиста.

Анемия тоже является одним из признаков этого недуга. При её обнаружении пациенту следует пройти более тщательное обследование. Её, по словам Мухаметова, можно распознать самостоятельно: при анемии наблюдаются одышка, головные боли и появление темноты в глазах при физической нагрузке.

Врач рассказал, что такие доброкачественные образования в толстой кишке, как полипы и аденомы, также могут быть симптомами колоректального рака. Чаще всего эти наросты почти никак не проявляют себя и обнаруживаются при колоноскопии, которую нужно проходить всем, кто старше 50 лет и у кого заболевания ЖКТ или рак были у близких родственников.

"Крайне важно не отпускать ситуацию на самотёк, это наиболее вероятный способ уберечь себя от колоректального рака. Необходимо проходить осмотры, диспансеризации, а если появились тревожные симптомы, срочно обратиться к специалисту", — заключил Мухаметов.