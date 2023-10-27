Врач оценил риск получить рак по наследству от родных

Доля злокачественных опухолей, которые передаются по наследству, относительно небольшая — до 10%. Об этом рассказал хирург-онколог, химиотерапевт Антон Ёлкин. Врач объяснил, от чего зависит вероятность заболеть наследственным раком.

По словам медика, генные мутации у больных раком могут быть вызваны вирусными инфекциями, образом жизни или губительным воздействием ультрафиолетового излучения. Почти 90% пациентов получили рак из-за вредных привычек, указал Ёлкин. А то, что в каждом поколении семьи была эта страшная болезнь, порой лишь просто совпадение, пояснил эксперт. Поэтому доктор рекомендует обращать внимание на свой образ жизни и почаще проверять здоровье.

"Не существует раковых генов, например гена рака почки или рака лёгкого. Но человек может унаследовать мутации в генах, отвечающих за нормальное поведение клетки при размножении или за контроль над целостностью ДНК и её способности к починке повреждений. Если такие мутации приводят к нарушению функций генов, это может увеличить вероятность заболевания раком", — подчеркнул эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Также Ёлкин опроверг информацию, что человек может заразиться раком от больного родственника. Однако предупредил, что есть вероятность подхватить инфекцию по наследству, которая станет причиной развития рака. Например, вирусы гепатита и папилломы могут передаваться через половой контакт и кровь, говорит химиотерапевт. Помимо этого, опасна связь с биологическими жидкостями и кровью человека, который является носителем вирусов ВПЧ, гепатита В и С, ВИЧ. Однако в таких случаях рак может развиваться долго, на протяжении 50 лет, подытожил специалист.