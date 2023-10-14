Врач рассказал о первом и самом важном звоночке развития онкологии

Первым и самым важным симптомом развития рака являются болевые ощущения. Об этом рассказал врач – онколог-хирург Иван Карасёв.

"Здоровое тело просто так не болит", — приводит его слова РИА "Новости".

Врач предупредил, что решение игнорировать болевые ощущения может иметь плохие последствия. Например, если возникла головная боль, которая в течение долгого времени не проходит и не снимается с помощью обезболивающих препаратов. Другие характерные симптомы: дефекты работы ЖКТ и изменение кожного покрова.

Хирург добавил, что симптомы онкологии на первой стадии часто не замечают или принимают за проявление другой болезни. Частыми спутниками раковых заболеваний являются постоянная усталость, высокая температура, не спадающая в течение продолжительного времени, сыпь, боль в горле, назатягивающиеся царапины и необычные выделения.

В борьбе с раком важно действовать на опережение: лучшее лечение онкологии — профилактика. То есть нужно не только отказаться от алкоголя и курения, но и добавить в свой распорядок дня физическую активность, резюмировал Карасёв.