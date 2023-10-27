Девочек-подростков предупредили о смертельной болезни из-за пристрастия к фастфуду

Девочки-подростки рискуют заболеть раком молочной железы из-за пристрастия к гамбургерам, картошке фри и другой вредной еде. Об этом рассказала врач, доктор медицинских наук Зухра Павлова со ссылкой на исследование учёных из Медицинского университета штата Южная Каролина (MUSC) в Америке.

"Доказано, что потребление еды с высоким содержанием сахара, углеводов, обработанного мяса и других блюд с повышенным содержанием конечных продуктов гликирования увеличивает объём воспалений в организме. Это, в свою очередь, повышает риск развития рака и сердечных заболеваний. Новое исследование показало, что такой рацион может быть особенно вреден для девочек-подростков в период полового созревания, когда у них развивается грудь", — написала Павлова в своём телеграм-канале.

По данным американских специалистов, фастфуд и прочая вредная еда могут вызывать изменения в груди, подобные тем, которые наблюдаются у больных раком молочной железы. В частности, речь идёт об увеличении плотности груди. Причиной является высокая концентрация конечных продуктов гликирования.

Павлова отметила, что есть не очень много способов борьбы с такими продуктами, в частности не жарить пищу, а также использовать лимон, пряные травы и ингредиенты с соединением сульфорафан (в основном капуста). В заключение доктор напомнила, что рак молочной железы входит в пятёрку злокачественных опухолей, его диагностируют у каждой двадцатой женщины.