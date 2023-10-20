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20 октября, 16:26

В России за год на 7% чаще стали ставить диагнозы, связанные с раком

Число случаев заболевания раком в России в 2022 году выросло на 7,65%

Российские врачи всё чаще диагностируют онкологические заболевания, число таких случаев выросло на 7,65%. Об этом Лайфу стало известно из результатов исследования на основе данных НМИЦ радиологии.

"В России в 2022 году впервые выявлено 624 835 случаев злокачественных новообразований, в том числе 341 656 случаев заболеваний раком у женщин и 283 179 случаев у мужчин, что на 7,65% больше, чем в 2021 году", — рассказали в клинике "Евроонко", которая провела исследование.

Для сравнения: в 2021 году больных раком оказалось 580 415 человек. При этом наиболее значительные изменения доли заболеваемости среди женщин наблюдались по молочной железе: в 2020 г. — 31% пациенток, в 2021 г. — 25%, в 2022 г. — 28%. Среди впервые выявленных опухолей лидируют молочная железа (14%), кожа (13%), трахея, бронхи, лёгкое (9%).

Специалисты клиники подчеркнули, что исследование не учитывает предраковые состояния, которые в перспективе могут стать злокачественными опухолями. При этом россияне стали чаще посещать онкологов, чтобы выявить недуг на ранней стадии, отметили эксперты.

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Ранее Лайф назвал пять привычек, которые помогут снизить шансы развития рака груди. Среди них — отказ от спиртного, занятия спортом и включение в рацион рыбы.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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