В России за год на 7% чаще стали ставить диагнозы, связанные с раком
Число случаев заболевания раком в России в 2022 году выросло на 7,65%
Российские врачи всё чаще диагностируют онкологические заболевания, число таких случаев выросло на 7,65%. Об этом Лайфу стало известно из результатов исследования на основе данных НМИЦ радиологии.
"В России в 2022 году впервые выявлено 624 835 случаев злокачественных новообразований, в том числе 341 656 случаев заболеваний раком у женщин и 283 179 случаев у мужчин, что на 7,65% больше, чем в 2021 году", — рассказали в клинике "Евроонко", которая провела исследование.
Для сравнения: в 2021 году больных раком оказалось 580 415 человек. При этом наиболее значительные изменения доли заболеваемости среди женщин наблюдались по молочной железе: в 2020 г. — 31% пациенток, в 2021 г. — 25%, в 2022 г. — 28%. Среди впервые выявленных опухолей лидируют молочная железа (14%), кожа (13%), трахея, бронхи, лёгкое (9%).
Специалисты клиники подчеркнули, что исследование не учитывает предраковые состояния, которые в перспективе могут стать злокачественными опухолями. При этом россияне стали чаще посещать онкологов, чтобы выявить недуг на ранней стадии, отметили эксперты.
Ранее Лайф назвал пять привычек, которые помогут снизить шансы развития рака груди. Среди них — отказ от спиртного, занятия спортом и включение в рацион рыбы.