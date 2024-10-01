Врачи спасли жизнь Василию Ливанову, удалив смертельно опасный тромб
Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Жизнь Василия Ливанова удалось спасти. По данным SHOT, артисту удалили тромб, который представлял смертельную опасность. У него был уже третий по счёту инфаркт мозга.
Сейчас 89-летний Василий Борисович в реанимации в ясном сознании и самостоятельно дышит. Врачи наблюдают положительную динамику и следят за его общим состоянием.
Напомним, ранее стало известно, что 89-летний Василий Борисович в воскресенье пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народный артист РСФСР остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии.