Стало известно о состоянии советского Шерлока Холмса, попавшего в больницу
Василий Ливанов остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии
Актер Василий Ливанов во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Народный артист РСФСР Василий Ливанов остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в этом году советскому «Шерлоку Холмсу» уже дважды потребовалась экстренная помощь врачей. Первый раз на плохое самочувствие и скачки давления он пожаловался в апреле. Тогда у артиста обнаружили низкий гемоглобин на фоне анемии, ему ставили капельницы. Спустя пять месяцев, в августе, Ливанов вновь попал в больницу из-за проблем с сердцем.
Как рассказала SHOT бывшая невестка артиста Екатерина, Василий Борисович не жаловался на здоровье последние дни. Состояние ухудшилось в воскресенье.
Напомним, ранее стало известно, что 89-летний Василий Борисович в воскресенье пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт.