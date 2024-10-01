Стало известно о состоянии советского Шерлока Холмса, попавшего в больницу

По данным телеграм-канала, в этом году советскому «Шерлоку Холмсу» уже дважды потребовалась экстренная помощь врачей. Первый раз на плохое самочувствие и скачки давления он пожаловался в апреле. Тогда у артиста обнаружили низкий гемоглобин на фоне анемии, ему ставили капельницы. Спустя пять месяцев, в августе, Ливанов вновь попал в больницу из-за проблем с сердцем.