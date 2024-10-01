Перед смертью Вячеслав Добрынин практически не вставал с постели

Последний месяц Вячеслав Добрынин уже не вставал с постели. Семья была с композитором до последнего, занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности. Композитор скончался сегодня в больнице в 11 утра.

По данным SHOT, состояние обострилось в начале сентября. Добрынина госпитализировали с подозрением на очередной инсульт. Ранее Добрынину дали инвалидность после двух инсультов. Артист не выступал несколько лет.

Это Добрынин написал легендарные — «Всё, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Не сыпь мне соль на рану...», «Белая медведица», «За милых дам». В 1990 году создал группу «Доктор Шлягер». Песни на его музыку исполняли Алла Пугачёва, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. Долгое время сотрудничал с поэтом Леонидом Дербенёвым. За всю карьеру написал около тысячи песен, выпустил 17 альбомов.