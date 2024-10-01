Умер Вячеслав Добрынин
Вячеславу Григорьевичу Добрынину было 78 лет. Обложка © ТАСС / Анна Салынская
Скончался народный артист Российской Федерации, композитор, эстрадный певец Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет. Дата и место прощания с легендой эстрады будет известна позднее.
По информации Mash, артист скончался сегодня в одной из московских клиник, куда его госпитализировали меньше недели назад с инсультом.
За свою творческую жизнь Вячеслав Добрынин написал около 1000 песен, в том числе такие хиты как «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Рыжий конь», «Ни минуты покоя», «Всё, что в жизни есть у меня» и многие-многие другие. Маэстро работал с Иосифом Кобзоном, Аллой Пугачёвой, Михаилом Боярским, Машей Распутиной, Ириной Аллегровой и другими звёздами, а также сам исполнял свои бессмертные шлягеры.