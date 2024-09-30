Мозг остаётся без крови: Кардиолог раскрыл причину внезапного обморока

Если мозг на короткий промежуток времени остаётся без крови совсем, либо ему не хватает имеющейся крови, то человек может внезапно упасть в обморок. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал профессор медфака Государственного университета просвещения Грант Шехян.

При этом негативный эффект для мозга может возникнуть по нескольким причинам. Чаще всего проблема кроется в резком падении давления, объяснил кардиолог.

«Обычно это происходит из-за резкого снижения центрального систолического давления, которое, в свою очередь, вызывается либо снижением насосной функции сердца, либо нарушением сосудистого тонуса», — подчеркнул эксперт.