Мозг остаётся без крови: Кардиолог раскрыл причину внезапного обморока
Кардиолог Шехян: Причиной внезапного обморока может стать снижение давления
Если мозг на короткий промежуток времени остаётся без крови совсем, либо ему не хватает имеющейся крови, то человек может внезапно упасть в обморок. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал профессор медфака Государственного университета просвещения Грант Шехян.
При этом негативный эффект для мозга может возникнуть по нескольким причинам. Чаще всего проблема кроется в резком падении давления, объяснил кардиолог.
«Обычно это происходит из-за резкого снижения центрального систолического давления, которое, в свою очередь, вызывается либо снижением насосной функции сердца, либо нарушением сосудистого тонуса», — подчеркнул эксперт.
Ранее кардиолог перечисли девять препаратов, которые «убивают» сердце. В частности, побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы могут вызывать антибиотики.