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30 сентября, 07:34

Укрепить здоровье: Диетолог назвала три полезных добавки для чая

Диетолог Соломатина: Шиповник, облепиха и имбирь сделают чай полезнее

Чай — один из самых любимых напитков россиян, при употреблении которого можно не только наслаждаться вкусом и ароматом, но и укрепить здоровье. А в этом помогут полезные добавки, которые перечислила врач-диетолог Елена Соломатина.

Чай сам по себе обладает благоприятными свойствами: предотвращает преждевременное старение и тонизирует организм. Однако если добавить в него шиповник, облепиху или имбирь, то напиток станет ещё полезнее, в том числе за счёт витаминов.

«Шиповник сильно обогатит его витамином C. Даже если часть разрушится от кипятка, всё равно в шиповнике его очень много — это польза для иммунитета», — отметила собеседница «Москвы 24».

Облепиха содержит витамины A и C. Она полезна для укрепления слизистой и улучшения состояния кожи. В свою очередь имбирь ускоряет кровообращение и обладает бактерицидным свойством. Кроме того, данная добавка улучшает пищеварение, заключила эксперт.

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Кстати, чай из ромашки тоже обладает полезными свойствами — помогает при изжоге. Однако не стоит забывать, что для здоровья зубов после чая нужно поласкать рот.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
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