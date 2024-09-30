Укрепить здоровье: Диетолог назвала три полезных добавки для чая
Диетолог Соломатина: Шиповник, облепиха и имбирь сделают чай полезнее
Чай — один из самых любимых напитков россиян, при употреблении которого можно не только наслаждаться вкусом и ароматом, но и укрепить здоровье. А в этом помогут полезные добавки, которые перечислила врач-диетолог Елена Соломатина.
Чай сам по себе обладает благоприятными свойствами: предотвращает преждевременное старение и тонизирует организм. Однако если добавить в него шиповник, облепиху или имбирь, то напиток станет ещё полезнее, в том числе за счёт витаминов.
«Шиповник сильно обогатит его витамином C. Даже если часть разрушится от кипятка, всё равно в шиповнике его очень много — это польза для иммунитета», — отметила собеседница «Москвы 24».
Облепиха содержит витамины A и C. Она полезна для укрепления слизистой и улучшения состояния кожи. В свою очередь имбирь ускоряет кровообращение и обладает бактерицидным свойством. Кроме того, данная добавка улучшает пищеварение, заключила эксперт.
Кстати, чай из ромашки тоже обладает полезными свойствами — помогает при изжоге. Однако не стоит забывать, что для здоровья зубов после чая нужно поласкать рот.