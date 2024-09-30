Укрепить здоровье: Диетолог назвала три полезных добавки для чая

Чай — один из самых любимых напитков россиян, при употреблении которого можно не только наслаждаться вкусом и ароматом, но и укрепить здоровье. А в этом помогут полезные добавки, которые перечислила врач-диетолог Елена Соломатина.

Чай сам по себе обладает благоприятными свойствами: предотвращает преждевременное старение и тонизирует организм. Однако если добавить в него шиповник, облепиху или имбирь, то напиток станет ещё полезнее, в том числе за счёт витаминов.

«Шиповник сильно обогатит его витамином C. Даже если часть разрушится от кипятка, всё равно в шиповнике его очень много — это польза для иммунитета», — отметила собеседница «Москвы 24».