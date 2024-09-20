Врач рассказал, какие подручные средства помогут спастись от изжоги. И это не сода Врач Белоусов: Чай из ромашки поможет от изжоги 20 сентября, 05:00 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

По статистике, до 80% взрослых людей хотя бы раз в жизни испытывали неприятное ощущение жжения за грудиной — изжогу. Часто мы не обращаем на неё внимания, однако в некоторых ситуациях важно как можно скорее обратиться к врачу. Когда нельзя игнорировать изжогу, Life.ru рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов.

Врач объяснил, что еда спускается по пищеводу в желудок, и разделены эти части сфинктером, который защищает слизистую оболочку пищевода от агрессивного воздействия желудочного сока. Но иногда сфинктер ослабевает — закрывается не до конца. Этому способствуют разные факторы, в их числе — переедание, злоупотребление жирными, острыми, кислыми или копчёными продуктами, алкоголь, кофе, курение, приём некоторых лекарств, стресс и избыточный вес. В таком случае желудочная кислота может подняться обратно в пищевод.

Сама по себе изжога не опасна. Однако часто повторяющиеся приступы могут быть симптомом заболеваний ЖКТ: гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), гастрита и язвы желудка, синдрома Баррета — состояния, которое является предшественником рака пищевода. Таким образом, один эпизод изжоги может возникнуть в результате переедания или погрешности в рационе. Но частую изжогу игнорировать нельзя. Евгений Белоусов Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

Если после обильного застолья вы почувствовали изжогу, не спешите принимать медикаментозные средства. Выпейте несколько глотков низкощелочной минеральной воды — это поможет нейтрализовать кислоту. Поможет облегчить состояние и чай из аптечной ромашки.

На следующий день гастроэнтеролог советует ввести в меню гречку, разделить дневной рацион на 5-6 приёмов. И, конечно, исключить продукты, провоцирующие изжогу: жирное мясо, копчёности, кислые и острые продукты, кофе, алкоголь, шоколад.

Некоторые популярные средства могут быть неэффективными или даже вредными. Например, пищевая сода быстро нейтрализует кислоту, но одновременно вызывает выделение углекислого газа, который усиливает изжогу.

Иногда симптомы изжоги можно спутать с симптомами инфаркта: если состояние сопровождается резкой болью за грудиной, срочно вызывайте скорую помощь. Если одновременно с изжогой возникает острая боль в желудке, рвота с кровью, также нельзя медлить с обращением за медицинской помощью. Эти симптомы могут свидетельствовать об обострении язвенной болезни желудка, которую важно лечить под контролем врача, предупреждает Белоусов.

Одним из самых популярных народных средств при изжоге является сода с водой. Этот метод действительно может помочь на короткое время, а затем усугубить ситуацию и привести к ухудшению самочувствия. Подробнее читайте на Life.ru. Также не рекомендуется использовать уксус или лимонный сок, которые дополнительно раздражают слизистую оболочку пищевода.

Авторы Андрей Горяничев