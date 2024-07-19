Эффект рикошета: Врач предупредила, что популярные народные методы не спасут от изжоги
Гастроэнтеролог Сычёва: Сода и апельсиновый сок не спасут от изжоги
Изжога — это болезненное ощущение жжения в пищеводе, может возникать по множеству причин. Основные включают как повышенную, так и пониженную кислотность желудка, ослабление нижнего пищеводного сфинктера, а также синдром избыточного бактериального роста в кишечнике. Психоэмоциональное состояние и плохое усвоение белка также могут способствовать возникновению недуга. Этим поделилась гастроэнтеролог Наталья Сычёва в интервью радио Sputnik.
Врач подчёркивает, что использование народных средств, таких как сода и апельсиновый сок, неэффективно и может даже усугубить проблему. Сода, хотя и может временно облегчить симптомы, вызывает эффект рикошета: она снижает кислотность, но затем организм компенсирует это повышением уровня кислоты. Цитрусовые, такие как апельсиновый сок, могут ослабить нижний пищеводный сфинктер, что приводит к ещё большему забросу кислоты из желудка в пищевод.
Для борьбы с изжогой следует обратить внимание на изменения в рационе и режиме питания. Рекомендуется есть регулярно, не менее трёх раз в день, избегать горизонтального положения сразу после еды и минимизировать потребление продуктов, провоцирующих изжогу. Также полезно работать над снижением стресса. Если симптомы сохраняются более двух-трёх дней, следует обратиться к врачу.
Ранее врач сообщила, что арбузы и дыни могут усугубить состояние людей с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями ЖКТ и поджелудочной железы, а также тех, у кого есть камни в органах, метеоризм или диарея. Беременным также следует проявлять осторожность из-за мочегонного эффекта, хотя умеренное потребление может помочь снизить отёки и изжогу.
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