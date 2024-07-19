Эффект рикошета: Врач предупредила, что популярные народные методы не спасут от изжоги

Изжога — это болезненное ощущение жжения в пищеводе, может возникать по множеству причин. Основные включают как повышенную, так и пониженную кислотность желудка, ослабление нижнего пищеводного сфинктера, а также синдром избыточного бактериального роста в кишечнике. Психоэмоциональное состояние и плохое усвоение белка также могут способствовать возникновению недуга. Этим поделилась гастроэнтеролог Наталья Сычёва в интервью радио Sputnik.

Врач подчёркивает, что использование народных средств, таких как сода и апельсиновый сок, неэффективно и может даже усугубить проблему. Сода, хотя и может временно облегчить симптомы, вызывает эффект рикошета: она снижает кислотность, но затем организм компенсирует это повышением уровня кислоты. Цитрусовые, такие как апельсиновый сок, могут ослабить нижний пищеводный сфинктер, что приводит к ещё большему забросу кислоты из желудка в пищевод.

Для борьбы с изжогой следует обратить внимание на изменения в рационе и режиме питания. Рекомендуется есть регулярно, не менее трёх раз в день, избегать горизонтального положения сразу после еды и минимизировать потребление продуктов, провоцирующих изжогу. Также полезно работать над снижением стресса. Если симптомы сохраняются более двух-трёх дней, следует обратиться к врачу.