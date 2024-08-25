Названы четыре способа борьбы с изжогой без лекарств

Каждому из нас так или иначе приходилось испытывать изжогу. Чаще всего для избавления от дискомфорта люди пьют лекарства. Однако если соблюдать простые правила, то можно обойтись и без препаратов.

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с «Газетой.ru» назвал четыре способа борьбы с изжогой. Он напомнил, что неприятные ощущения возникают при попадании желудочного сока в пищевод, как правило, после еды. Раздражителем является острая, кислая, жареная или копчёная пища.

«Во-первых, избегайте продуктов, которые могут вызвать изжогу. Включите в меню больше овощей, нежирного мяса, цельнозернового хлеба, необработанных круп. Питайтесь небольшими порциями и не переедайте», — призвал врач.

Также он рекомендовал поднимать изголовье кровати во время сна. Помочь в борьбе с изжогой может и простая жвачка без сахара. Наконец, как отметил эксперт, необходимо избавиться от тесной одежды, которая давит на живот и провоцирует изжогу.