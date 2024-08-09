Россиян предостерегли от лечения изжоги популярным народным средством

Одним из самых популярных народных средств при изжоге является сода с водой. Этот метод действительно может помочь на короткое время, а затем усугубить ситуацию и привести к ухудшению самочувствия. Об этом заявила "Газете.ru" врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Наталья Панина.

Медик отметила, что при контакте соды с соляной кислотой желудка образуется большое количество углекислого газа. Это, в свою очередь, приводит к усилению секреции кислоты и провоцирует её заброс в пищевод. Таким образом может повредится слизистая желудка, возникнуть повышенное газообразование и отрыжка.

Вместо соды врач посоветовала принимать при изжоге лекарства из группы антацидов. Они помогут снять неприятные симптомы без серьёзных побочных эффектов.

"Если изжога носит регулярный характер, более разумным будет обращение к врачу, так как в настоящее время разработана оптимальная тактика лечения кислотозависимых заболеваний, что позволяет предотвратить серьёзные осложнения. Главное — своевременное обращение", — подчеркнула гастроэнтеролог.