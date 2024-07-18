Врач объяснила, почему лечение изжоги народными методами чревато фатальными последствиями

Неприятное ощущение в области груди сразу после приёма пищи хотя бы раз в жизни испытывали многие. Возникает изжога по самым разным причинам — употребление определённых продуктов питания, сильный эмоциональный всплеск, повышенная кислотность. О том, как действовать в каждом приведённом случае, в беседе с радио Sputnik рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Наталья Сычёва.

"Изжога может быть не только при повышенной кислотности (желудочного сока. — Прим. Life.ru), но и при пониженной, если слабеет нижний пищеводный сфинктер. Она может быть связана и с синдромом избыточного бактериального роста в кишечнике, когда возникает вздутие и повышается внутрибрюшное давление. Может быть функциональная изжога — это когда нет никакой особой патологии желудочно-кишечного тракта, но нарушена связь между центральной нервной системой и пищеводом", — отметила медик.

В последнем случае изжога может возникнуть даже на фоне сильного эмоционального потрясения. Также дискомфорт в груди после еды нередко ощущают люди, которые плохо усваивают белок. Главное, как отметила врач, не пытаться улучшить самочувствие при помощи народных средств — соды или апельсинового сока. Данные продукты снижают кислотность желудка лишь на время, однако затем организм компенсирует недостачу вдвойне.

Грамотный способ избавления от изжоги — отказ от вредных продуктов, провоцирующих проблемы с ЖКТ, и пересмотр рациона. Гастроэнтеролог отметила важность трёхразового питания и душевного покоя. Однако в том случае, если изжога не проходит в течение двух-трёх дней, следует обратиться к специалисту.