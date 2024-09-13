Осторожно, окрашено! Составлен топ продуктов, которые меняют цвет наших зубов

Названы продукты, которые влияют на цвет зубов. Их употребление стоит частично или полностью исключить из рациона, посоветовала стоматолог-терапевт, пародонтолог Виктория Книсс в беседе с «Газетой.ru».

«Общее правило таково: что пачкает белую рубашку, то окрашивает и ваши зубы. Чем кислее продукт, тем больше страдает эмаль», — отметила врач.

В первую очередь она назвала высококислотные напитки, к которым относятся все соки, красные и белые вина, а также газировка. Зубную эмаль в тёмный цвет могут окрашивать чёрный и красный чаи за счёт содержания танина в составе. После чая стоит поласкать рот или выпить стакан воды. То же самое касается кофе.

Несмотря на то, что ягоды малина, черника, ежевика и вишня очень полезны для здоровья, они тоже могут влиять на цвет эмали. В эту же категорию продуктов питания входит свёкла. Кроме того, внешний облик зубов могут портить такие специи, как куркума, шафран, карри, бальзамический уксус.

Чтобы избежать проблем, следует после каждого приёма пищи использовать жевательную резинку без сахара, раз в два-три месяца менять зубную щётку и чистить зубы не менее двух раз в день, используя зубную нить, ёршики. Врач порекомендовала посещать стоматолога не менее двух раз в год для оценки состояния полости рта.