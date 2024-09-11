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11 сентября, 10:11

Стоматит и дерматит: Врач раскрыл опасность детской привычки грызть ручки и карандаши

Стоматолог Кузина: Из-за привычки грызть ручки может развиться стоматит

Привычка детей грызть канцелярские принадлежности может обернуться серьёзными проблемами для организма. Об этом рассказала стоматолог Екатерина Кузина. Среди негативных последствий она выделила стоматит, дерматит и другие опасные недуги.

«При постоянном вредном механическом воздействии на эмали могут появляться сколы и трещины, что приводит к повышенной чувствительности зубов. Также высок риск занесения патогенной микрофлоры в полости рта и травмирования слизистой, что приводит к появлению стоматита», — предупредила врач.

В разговоре с «Газетой.ru» эксперт также подчеркнула, что если постоянно грызть ручки и карандаши, то может сформироваться неправильный прикус. Кроме того, токсичные вещества при попадании на слизистую могут вызвать аллергическую реакцию или контактный дерматит.

Врач призвала родителей не ждать, что вредная привычка у ребёнка пройдёт сама собой, а бороться с ней. Например, можно рассказать малышу о микробах, а также предложить альтернативное отвлекающее занятие: лепку, рисование, конструктор.

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Борис Эльфанд
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