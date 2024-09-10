Психолог объяснила, как грамотно отказать ребёнку в дорогой покупке, чтобы избежать истерики

Дети зачастую не имеют ни малейшего представления о том, что такое семейный бюджет, поэтому клянчат у родителей дорогие подарки. И в этот момент перед взрослыми встаёт проблема: как грамотно отказать ребёнку. Своими рекомендациями на этот счёт поделилась психолог Ирина Прокофьева.

В частности, она призвала родителей избегать фраз «Это дорого» и «У нас нет денег». Вместо этого эксперт рекомендовала составить список покупок, отвести ребёнка в магазин, взяв небольшую сумму денег, например 500 рублей, и наглядно показать наследнику, как устроен семейный бюджет.

«Вместе с ребёнком соберите товары из списка так, чтобы уложиться в сумму. А в конце предложите добавить дорогой товар не из списка, например игрушку за 500 рублей. Если ребёнок согласится, объясните, что денег на всё не хватит, и предложите выбор: отказаться от импульсивной покупки или купить игрушку, но остаться, условно говоря, без ужина для семьи», — рекомендовала психолог в беседе с RuNews24.ru.

Кроме того, малыша можно привлечь к планированию семейного бюджета: вместе с ним выписать все статьи расходов и доходов, чтобы показать, что на игрушки и развлечения хватает только определённой суммы, объяснила специалист.