Не только физическое здоровье: Психолог назвала важное условие для родов в 18 лет

Далеко не каждая женщина способна справиться с ролью матери в 18 лет, уверена детский психолог Наталья Наумова. По её словам, в этом возрасте организм физиологически готов к родам, однако следует обращать внимание и на другой важный аспект.

В процессе рождения ребёнка первостепенную роль играет не только физическое здоровье, но и психологическое, подчеркнула эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс». Данное условие можно соблюсти, если в семье сложились хорошие отношения, близкие люди оказывают поддержку, а также есть возможность нанять помощников по хозяйству, объяснила специалист.

«Физиологически девушка к 18 годам вполне готова к родам, это способствует рождению здорового потомства. Но важен не только физический аспект, но и психологическая готовность быть мамой: заботиться, любить, воспитывать ребёнка», — подчеркнула психолог.

Однако раннее материнство подходит не всем. Эксперт уверена, что молодая мать должна не только родить и заботиться о ребёнке, но и иметь возможность развиваться, строить карьеру, получать образование. Она призвала женщин разбираться самостоятельно, готовы ли они рожать в 18 лет.