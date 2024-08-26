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26 августа, 08:56

Названа неочевидная причина, из-за которой женщине не удаётся забеременеть

Гинеколог Какучая: Беременность может не наступить из-за стресса

Не всем женщинам удаётся забеременеть с первого раза. Порой бывает так, что даже после многочисленных попыток долгожданное событие не наступает. Этому может быть несколько причин, заявила NEWS.ru главврач, акушер-гинеколог Московской академической клиники ЭКО Нино Какучая.

«Одна из причин, по которым девушка не может забеременеть, — это бесплодие. Это достаточно обширный термин, в него много что входит. И многие девушки, которые не могут забеременеть долгие годы, думают, что у них именно бесплодие. Но это не всегда оказывается верным», — пояснила врач.

Риск бесплодия: Названы мужские заболевания, требующие срочного обращения к врачу
Риск бесплодия: Названы мужские заболевания, требующие срочного обращения к врачу

Она подчеркнула, что проблема может крыться в здоровье партнёра. Кроме того, частой причиной того, что женщина не может забеременеть, является стресс. Он блокирует определённые гормоны, которые отвечают за овуляцию, заключила эксперт.

Ранее россиянкам рассказали, какие заболевания могут привести к бесплодию или раку. Препятствовать зачатию ребёнка может миома матки. Это заболевание возникает из-за частых абортов, ожирения, генетики, воспаления, гормонального сбоя и по другим причинам. Кандидоз, или знакомая всем молочница, приводит к проблемам репродуктивной функции. Серьёзную опасность для женщин представляют воспаление яичников, маточных труб и матки.

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freepik

Алёна Зиновьева
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