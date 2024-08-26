Названа неочевидная причина, из-за которой женщине не удаётся забеременеть

Не всем женщинам удаётся забеременеть с первого раза. Порой бывает так, что даже после многочисленных попыток долгожданное событие не наступает. Этому может быть несколько причин, заявила NEWS.ru главврач, акушер-гинеколог Московской академической клиники ЭКО Нино Какучая.

«Одна из причин, по которым девушка не может забеременеть, — это бесплодие. Это достаточно обширный термин, в него много что входит. И многие девушки, которые не могут забеременеть долгие годы, думают, что у них именно бесплодие. Но это не всегда оказывается верным», — пояснила врач.

Она подчеркнула, что проблема может крыться в здоровье партнёра. Кроме того, частой причиной того, что женщина не может забеременеть, является стресс. Он блокирует определённые гормоны, которые отвечают за овуляцию, заключила эксперт.