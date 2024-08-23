Россиянкам рассказали, какие женские заболевания могут привести к бесплодию или раку

Ряд женских заболеваний могут негативно повлиять на репродуктивную функцию или вовсе привести к бесплодию, если их вовремя не вылечить. Кроме того, некоторые недуги чреваты развитием онкологии, отметила врач-гинеколог Мадина Бекова.

По её словам, миома матки хоть и не перерождается в рак, но может препятствовать зачатию ребёнка при определённых условиях. Это заболевание возникает из-за частых абортов, ожирения, генетики, воспаления, гормонального сбоя и по другим причинам.

«Кандидоз, или знакомая всем молочница, — ещё одно заболевание, которое не обходит стороной ни молодых, ни пожилых женщин. Его вызывает грибок Candida albicans, который в определённых условиях (злоупотребление сладким, приём антибиотиков, ослабленный иммунитет и др.) начинает активно размножаться, нарушая микрофлору влагалища», — рассказала эксперт «Газете.ru».

Врач подчеркнула, что воспаление, вызванное грибком кандида, может привести к негативным последствиям и для других женских органов, если его вовремя не вылечить. В их числе цервицит, который грозит развитием рака шейки матки.