Мужчина "для здоровья" и многое другое: Гинеколог развеяла "средневековые" мифы о воздержании Врач Уланкина: Для мужчин длительное воздержание опасней, чем для женщин 19 августа, 05:00 В некоторых случаях воздержание может быть даже полезно, говорят врачи, но во всём есть понятие меры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zapylaiev Kostiantyn

Импотенция у мужчин, опущение тазовых органов у женщин, агрессия, преждевременное старение кожи — какие только негативные последствия полового воздержания не описываются в народных мифах. Отделить правду от вымысла редакция Life.ru попросила Ольгу Уланкину — акушера-гинеколога, эксперта лаборатории "Гемотест". Вот что у нас получилось.

Миф 1: У женщин при длительном воздержании развиваются гинекологические заболевания

Часто женщинам, у которых нет постоянного полового партнёра, советуют найти мужчину "для здоровья". Считается, что отсутствие секса может стать причиной развития миом и полипов, разрастания слизистой оболочки вне полости матки (эндометриоза). Но собеседница Life.ru заверяет: эти заболевания вообще никак не связаны с частотой половых контактов.

Указанные диагнозы возникают, если женщина генетически предрасположена к ним, а также вследствие воспалительных заболеваний репродуктивных органов, операций, абортов, тяжёлых родов, эндокринных нарушений. Ольга Уланкина акушер-гинеколог, эксперт лаборатории "Гемотест"

Ещё одно заблуждение связано с тем, что отсутствие секса становится причиной пролапса — состояния, при котором тазовые органы (мочевой пузырь, влагалище и матка, прямая кишка) смещаются вниз относительно своего нормального положения. Это происходит из-за того, что мышцы, ответственные за их фиксацию, ослабевают.

"Пролапс развивается с возрастом, в результате тяжёлых родов, также ему могут способствовать опухоли и другие заболевания органов таза, частые запоры, избыточный вес. Частота сексуальных контактов мало влияет на этот процесс. Конечно, сокращение мышц тазового дна во время полового акта и оргазма помогает поддерживать их в тонусе, но того же эффекта можно достичь с помощью интимной гимнастики", — комментирует собеседница Life.ru.

Миф 2: У мужчин при длительном воздержании развиваются простатит и импотенция

В ситуации с мужским воздержанием всё оказалось не так однозначно. У мужчин отказ от секса, осознанный или вынужденный, может стать причиной застоя крови и секрета простаты в органах малого таза, предупреждают медики. При этом возникают боль и ощущение тяжести в гениталиях, нижней части живота, паху. Хорошая новость в том, что предотвратить это можно не только с помощью секса, но и при мастурбации.

Нерегулярная половая жизнь может способствовать развитию простатита, но основными причинами воспаления предстательной железы становятся сидячий образ жизни, отсутствие физических нагрузок, неправильное питание, переохлаждение и перегрев, инфекции мочеполовых путей, ИППП. Эректильная дисфункция тоже, как правило, не является прямым следствием сексуального воздержания, но после длительного перерыва сложности в сексе могут возникнуть из-за ощущения неуверенности в себе. Ольга Уланкина акушер-гинеколог, эксперт лаборатории "Гемотест"

При длительном полном воздержании (отсутствии и секса, и мастурбации) уровень тестостерона у мужчины падает. При этом кратковременный отказ от секса (в течение нескольких дней), напротив, повышает концентрацию этого гормона, что положительно отражается на интимной жизни, говорит Уланкина. В среднем мужчины испытывают более сильный стресс из-за отсутствия секса в силу социально-культурных установок: до сих пор считается, что успешность представителя сильной половины человечества связана в том числе с его "сексуальными победами".

Миф 3: У мужчин и женщин при длительном воздержании портится характер и ухудшается самочувствие

Во время полового акта, особенно с любимым человеком, вырабатываются окситоцин, серотонин, дофамин — нейромедиаторы, которые способствуют ощущению радости, счастья, спокойствия. В результате улучшается настроение, снижается уровень стресса, повышается иммунитет. Но коктейль из "нейромедиаторов радости" можно получить и во время занятий спортом, и в процессе творчества, да даже от вкусного ужина.

"В большей степени агрессия и плохое настроение при отсутствии секса вызваны не столько физиологией, сколько психологическими причинами. Для многих людей физическая близость даёт ощущение защищённости, востребованности. Если у человека длительное время нет полового партнёра, он может считать себя ущербным, у него снижается самооценка, ухудшается настроение и, как следствие, общее самочувствие", — объясняет врач.

Важно помнить, что отношение к сексу и воздержанию во многом зависит от настроя человека, его либидо, воспитания.

А вот случайные сексуальные связи могут привнести не только "перчинку" в вашу жизнь, но также инфекции или нежелательную беременность. Какие действия нужно предпринять после незащищённого контакта для защиты вашего здоровья, Life.ru рассказывал в этой статье.