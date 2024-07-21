Как вывести секс в браке на новый уровень: 5 секретов от психолога

Обычно на тему секса не любят разговаривать и считают её табуированной или неприличной. При этом обсуждение полового процесса способно повлиять на будущие отношения пары. О том, как начать щекотливый разговор и разнообразить интимную жизнь, рассказала практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

"Вообще, правильно всё в игровой форме делать, чтобы лёгкая нотка романтики была. Но тем не менее чтобы всё это происходило максимально откровенно", — объяснила эксперт в беседе с 360.ru.

По её словам, ничего стыдного в данной теме нет. Чтобы быть раскрепощённым в отношениях со своим партнёром и подробно узнавать о его предпочтениях, сначала нужно поговорить, а далее начать, безусловно, с себя.

"Причём самый заурядный очкарик, работающий 24/7 в офисе, может оказаться невероятно извращённым в сексуальных фантазиях любовником", — сказала сексолог.

Также необходимо открыто говорить о своих желаниях. Сексолог советует "тестировать с партнёром взаимодействие с вашим телом, действовать методом проб и ошибок". При этом способов, чтобы разнообразить интимную жизнь, очень много. Например, можно начать с различных секс-игрушек или ролевых игр. Партнёры могут найти вибраторы, ролики и много другое и попробовать их в интимные моменты. Также, если будет желание, можно попробовать завязывание рук или глаз, и таким образом вы сможете исследовать тело своего партнёра.

Ещё одним важным пунктом может стать смена места, ставшего для пары обыденным, в плане не только секса, но и отношений в целом. Особенно это поможет супругам, которые долгое время живут вместе и обременены бытом и детьми. Им можно ездить в различные путешествия или просто снимать номер в гостинице раз в месяц.