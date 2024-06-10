Врач дубайской клиники дала советы, что делать после случайного секса Врач Назарова: После случайного секса следите за любыми изменениями в вашем теле 10 июня, 10:18 После случайного секса внимательно следите за любыми изменениями в вашем теле. Обложка © Freepik.com

Случайные сексуальные связи могут принести не только "перчинку" в вашу жизнь, но также инфекции или нежелательную беременность. Какие действия нужно предпринять после незащищённого контакта для защиты вашего здоровья, Life.ru рассказала доктор медицинских наук, доцент, акушер-гинеколог высшей категории, ведущий специалист многофункциональной клиники KindCare в Дубае Сураё Назарова.

1. Не откладывая, посетите врача. Гинеколог или терапевт проведёт необходимые тесты и осмотры, чтобы убедиться, что у вас нет ЗППП (заболеваний, передающихся половым путём). Врач также может обсудить с вами методы регулярной контрацепции и ответить на любые вопросы о сексуальном здоровье.

2. Экстренная контрацепция должна быть использована в течение 72 часов после незащищённого полового акта для предотвращения беременности. Существуют разные формы такой контрацепции, включая таблетки и медицинские вмешательства. Ваш врач поможет выбрать наиболее подходящий вариант.

3. Следите за здоровьем и ведите здоровый образ жизни. Здоровое питание, регулярные упражнения, отказ от алкоголя и наркотиков, а также восьмичасовой сон могут укрепить вашу иммунную систему, что поможет вашему телу бороться с инфекциями.

После случайного секса внимательно следите за любыми изменениями в вашем теле. Если заметите что-то необычное, не ждите, что это пройдёт само по себе. Ранняя диагностика и лечение ЗППП существенно увеличивают шансы на полное излечение. Сураё Назарова Доктор медицинских наук, доцент, акушер-гинеколог высшей категории, ведущий специалист многофункциональной клиники KindCare в Дубае

4. Обратитесь за психологической поддержкой. Если вы испытываете стресс, тревогу или чувство вины после случайного секса, рассмотрите возможность обращения к психотерапевту. Эмоциональное благополучие так же важно, как и физическое здоровье.

5. Образование и профилактика. Используйте доступные ресурсы для изучения вопросов о безопасном сексе. Многие организации предоставляют бесплатные образовательные материалы и консультации по вопросам сексуального здоровья.

6. Коммуникация с партнёрами. Откровенный разговор с партнёрами о рисках ЗППП и важности тестирования может быть трудным, но это необходимо для здоровья обоих.

7. Профилактика ЗППП. Вакцинация является эффективным способом предотвращения некоторых заболеваний. Вакцины против ВПЧ и гепатита В рекомендованы многими здравоохранительными организациями. Кроме того, регулярное тестирование на ЗППП является важной частью поддержания сексуального здоровья, особенно если у вас несколько сексуальных партнёров. Это поможет обнаружить проблемы на раннем этапе.

8. Использование презервативов. Презервативы — это не только средство предотвращения беременности, но и наиболее доступный способ защиты от многих ЗППП. Используйте их при каждом половом акте.

Кстати, занятие сексом в автомобиле тоже может быть опасно — для вашего кошелька. Дело в том, что такой поступок грозит ответственностью за мелкое хулиганство, а на место утех любвеобильных граждан могут вызвать полицию.

Авторы Андрей Горяничев