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25 апреля, 13:36

Юрист Радько заявил, что занятие сексом в машине аморально и грозит наказанием

Занятие сексом в автомобиле аморально и грозит ответственностью за мелкое хулиганство, предупредил юрист Сергей Радько. По его словам, на место утех любвеобильных граждан могут вызвать полицию.

"Это же не только на территории, но и в некотором роде на всеобщем обозрении. Наверное, если полиция приедет, она может какие-то меры принять, например, штраф за какое-нибудь мелкое хулиганство. Я бы сообщил, что у меня под окнами стоит машина, которая раскачивается, раздаются крики, визги, непонятно, что происходит. Может быть, кого-то убивают", — сказал собеседник радиостанции "Говорит Москва".

Юрист пояснил, что проблема утех в машине состоит в том, что это происходит в публичном месте — не в глухом лесу, а, например, во дворе, где ходят дети.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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