Юрист назвал способы добиться компенсации при затоплении авто

Если автомобиль затопило дождями либо паводковыми водами, можно попробовать получить компенсацию со страховой компании, но есть нюансы, рассказал aif.ru автоюрист Николай Попов.

По его словам, на ОСАГО точно не стоит рассчитывать, ведь он касается только случаев ДТП. С КАСКО иная ситуация. Как правило, стихийные бедствия не являются страховым случаем, если только они не были внесены в договор. Правда, такие полисы обойдутся значительно дороже их обладателям. Зато в случае затопления авто страховая компания будет готова покрыть ущерб.

Эксперт также высказался и о тех, чьё имущество пострадало в результате недавних подтоплений в зоне бедствия. По его словам, нужно учесть причину подтопления. Так, стихийным бедствием можно считать затопление из-за ливней и таяния снегов. Но когда речь идёт о прорыве дамбы, многое зависит от итогов расследования.

Если будет установлено виновное лицо, речь пойдёт не о стихийном бедствии, а об ущербе. В этом случае по полису КАСКО придётся писать заявление в страховую компанию, сообщив о наступлении страхового случая и требуя выплатить компенсацию. Тут важно не пропустить сроки предъявления требований. Если организация откажется платить по своей воле, нужно будет обратиться в суд. Также эксперт предупредил, что гидроудар тоже может не являться страховым случаем.

"Зависит от правил страхования. Если указано, что гидроудар не является страховым случаем, то выплат не будет. Но есть и другая история, когда гидроудар произошёл из-за того, что ответственная служба не должным образом следила за своей территорией. Например, коммунальная служба не прочистила ливнёвки, и из-за дождя вся вода пошла туда, где были припаркованы автомобили", — пояснил Попов.

В этом случае эксперт посоветовал вызвать полицию, чтобы та зафиксировала происшествия. До этого момента машину не нужно трогать и никуда перепарковывать. Во время ожидания полиции нужно сообщить о случившемся в страховую компанию. Потом сфотографировать и снять на видео авто, показав, где оно находится, обозначив адреса соседних домов, присутствующие дорожные указатели и так далее.

Правоохранители должны оформить акт при двух свидетелях. В протоколе указать детали случившегося, состояние территории, место, где припаркована машина, есть ли засоры стоков и прочие нарушения норм технической эксплуатации участка. После этого необходимо получить справку из МЧС и Гидрометцентра, что в этот день ведомства никого не предупреждали об обильных осадках. Задача водителя — оценить стоимость восстановительного ремонта. Когда все документы на руках, нужно написать в администрацию населённого пункта, где произошло затопление машины. Если оплачивать ущерб откажутся, придётся обращаться в суд.

Эксперт также предупредил, что не нужно в этом случае обращаться к автодилеру, так как он не несёт ответственности за подобные случаи. Исключение — приобретение авто с уникальными характеристиками — вроде особой гидроизоляции.