Юрист назвала россиянам неочевидные плюсы официальной регистрации брака

Официальный брак не только подтверждает серьёзность намерений сторон, но и даёт возможность строить отношения более комфортно и согласованно. Об этом рассказала почётный адвокат России Елизавета Селезнёва. Регистрация защищает права супругов и их детей, а также даёт возможность паре решать имущественные и денежные вопросы в рамках правового поля.

"Такой важнейший аспект семейной жизни, как наступление отцовства, регулируется в официальном браке автоматически. Супруг признаётся отцом ребёнка, который родился в браке, либо в течение 300 дней после развода. Новорождённый получает отчество от имени мужа. Сожителям в таких случаях всё равно придётся тратить время на поход в загс для признания отцовства", — объяснила эксперт в интервью с RuNews24.

По её словам, имущество, нажитое в браке, признаётся общим. Не имеет значения, работает ли один из супругов или нет. При разводе всё делится поровну. По-другому ситуация выглядит, если супруги заключили перед регистрацией брачный договор. В обоих случаях закон трактует порядок делёжки однозначно: либо всё поровну, либо в соответствии с буквой брачного контракта. Тогда спорить в суде будет не о чём. В случае сожительства после смерти одного из партнёров родственники слетаются на имущество, а доказать что-либо крайне сложно. Но в законном браке в такой ситуации супруг является наследником первой очереди, если в завещании умершего не оговорено иное.

Кредиты и ипотека, взятые в браке, считаются общими, и банки охотно кредитуют семейные пары, поскольку двое погасят ссуду быстрее. Но есть и оборотная сторона, если недобросовестный супруг тайно набирает кредиты, то страдает вся семья. Для многих мужчин минусом в браке являются алименты. Однако многие забывают, что отцовство можно доказать, даже если пара никогда в нём не состояла, и алименты в этом случае всё равно придётся платить, резюмировала Селезнёва.