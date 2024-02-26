Россиянам рассказали, могут ли муж и жена засудить друг друга за измену и лишить имущества
Адвокат Данильченко: Супруги не могут лишить друг друга имущества из-за измены
Адвокат Данильченко: Супруги не могут лишить друг друга имущества за измену. Обложка © Freepik
Согласно Семейному кодексу, брачный договор регулирует имущественные права и обязанности, супружеская измена туда не входит. Поэтому муж и жена не могут засудить друг друга за неверность и лишить партнёра имущества, пояснила адвокат Виктория Данильченко.
"Для российского законодательства брачный договор — это документ, регулирующий имущественные отношения между супругами. А супружеская измена не является имущественным отношением. Не могут быть предметом брачного договора личные неимущественные отношения супругов", — рассказала Данильченко в беседе NEWS.ru.
Если стороны просят включить в брачный договор последствия супружеской измены, то они являются ничтожными в силу п. 2 ст. 44 Семейного кодекса, пояснила юрист.
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