Верховный суд объяснил, когда нажитое в браке имущество не делится пополам

Верховный суд РФ разъяснил, в каком случае нажитое супругами в официальном браке имущество не должно делиться пополам. Решение основано на рассмотрении дела пары, которая развелась после 17 лет совместной жизни.

У супругов есть две дочери. За 17 лет брака они купили участок с домом, однокомнатную квартиру в кредит и иномарку, тоже в кредит. Ни одна из ссуд сейчас не погашена, недвижимость оформлена на женщину, автомобиль — на мужчину. Экс-супруг попросил суд поделить недвижимость поровну, а машину оставить за ним, позже уточнив, что компенсацию нужно рассчитывать с учётом сделанных им выплат по кредитам и за жильё, и за транспортное средство. Его бывшая жена направила встречный иск, где попросила оставить за нею две трети участка с домом и учесть в разделе её дочерей, оставив её выплачивать при этом оба кредита, а за мужчиной сохранить автомобиль и 1/3 земельного участка с домом.

Первый суд принял решение о делении участка и квартиры на две равные доли, отдал машину бывшему мужу, оставив за ним обязательство выплатить женщине компенсацию, а долги по кредитам сохранил за ними обоими. После апелляции решение заменили, признав квартиру собственностью женщины, а участок поделив поровну и взыскав с супруги в пользу мужчину половину выплаченных за время брака средств за квартиру. Экс-муж мог оставить себе иномарку, но отдать супруге половину выплаченного ей за машину.

Верховный суд заявил, что решение неверно, так как апелляция не учла уточнённый иск мужчины, оставив тот без правовой оценки. Апелляционный суд проигнорировал экспертную оценку машины и квартиры, вместо этого ориентируясь на выплаты по кредитам, что привело к некорректно присуждённым сторонам процесса суммам.

"Для раздела квартиры сначала нужно определить долю экс-супруга, а затем — стоимость этой доли", — говорится в документе на сайте Верховного суда.

По итогу ВС отменил ту часть апелляции, что касалась взыскания с супруги средств в пользу мужа в счёт компенсации половины квартиры. Также были отменены взыскание с мужчины за половину автомобиля и признание за экс-супругой возможности требовать выплаченные ею после развода средства за иномарку. Теперь спор будет пересмотрен с учётом комментариев Верховного суда.