Объявлен конкурс на пост председателя Верховного суда вместо умершего Лебедева
ВККС РФ объявила об открытии конкурса на должность председателя Верховного суда
Открыт конкурс на замещение должности председателя Верховного суда России. Заявки кандидатов будут принимать до 22 марта, говорится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.
"В соответствии с Законом <…> "О статусе судей в Российской Федерации" Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявляет об открытии вакантной должности председателя Верховного суда РФ", — сказано в публикации.
Напомним, 23 февраля председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер в возрасте 80 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем и онкология, с которыми он долго боролся. Покойный занимал свой пост с 1989 года. Его последнее появление на публике произошло 6 февраля. Исполняющим обязанности главы Верховного суда РФ временно назначен Пётр Серков.
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