Объявлен конкурс на пост председателя Верховного суда вместо умершего Лебедева

Открыт конкурс на замещение должности председателя Верховного суда России. Заявки кандидатов будут принимать до 22 марта, говорится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

"В соответствии с Законом <…> "О статусе судей в Российской Федерации" Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявляет об открытии вакантной должности председателя Верховного суда РФ", — сказано в публикации.