Президент РФ Владимир Путин прибыл в Колонный зал Дома союзов на церемонию прощания с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым. Фото © Life.ru

Отпевание Лебедева пройдёт в храме Христа Спасителя. Похоронен он будет сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве.