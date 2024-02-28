Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым
Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым. Фото © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Колонный зал Дома союзов на церемонию прощания с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым. Фото © Life.ru
Отпевание Лебедева пройдёт в храме Христа Спасителя. Похоронен он будет сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве.
Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым. Видео © Life.ru
Напомним, 23 февраля не стало председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Он скончался на 81-м году жизни после длительной болезни. Лебедев занимал пост председателя Верховного суда с 1989 года, последний раз он появился на публике 6 февраля.