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28 февраля, 07:35

Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым

Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Колонный зал Дома союзов на церемонию прощания с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым. Фото © Life.ru

Отпевание Лебедева пройдёт в храме Христа Спасителя. Похоронен он будет сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым. Видео © Life.ru

Матвиенко: Лебедев внёс неоценимый вклад в реформирование отечественного права
Матвиенко: Лебедев внёс неоценимый вклад в реформирование отечественного права

Напомним, 23 февраля не стало председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Он скончался на 81-м году жизни после длительной болезни. Лебедев занимал пост председателя Верховного суда с 1989 года, последний раз он появился на публике 6 февраля.

Александр Юнашев
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