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27 февраля, 08:19

Главу Верховного суда РФ Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в среду, 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе высшего судебного органа.

"Похороны Вячеслава Михайловича состоятся 28 февраля на Новодевичьем кладбище", — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы суда.

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Напомним, о смерти Лебедева стало известно 23 февраля. Он скончался на 81-м году жизни после длительной болезни. Лебедев был председателем Верховного суда РФ с 1989 года, последний раз он появился на публике 6 февраля. Президент РФ Владимир Путин направил глубокие соболезнования родным и коллегам председателя Верховного суда. Прощание с Лебедевым пройдёт в Колонном зале Дома Союзов.

Дарья Нарыкова
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