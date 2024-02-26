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26 февраля, 07:50

Прощание с главой ВС Лебедевым пройдёт 28 февраля в Колонном зале Дома союзов

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Обложка © ТАСС / Артём Коротаев

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Обложка © ТАСС / Артём Коротаев

Прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым пройдёт 28 февраля в Колонном зале Дома союзов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Судебного департамента при Верховном суде РФ.

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Напомним, 23 февраля не стало председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Он скончался на 81-м году жизни после длительной болезни. Лебедев занимал пост председателя Верховного суда с 1989 года, последний раз он появился на публике 6 февраля. Президент РФ Владимир Путин направил глубокие соболезнования родным и коллегам председателя Верховного суда.

Александра Вишнякова
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