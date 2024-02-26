Прощание с главой ВС Лебедевым пройдёт 28 февраля в Колонном зале Дома союзов
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Обложка © ТАСС / Артём Коротаев
Прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым пройдёт 28 февраля в Колонном зале Дома союзов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Напомним, 23 февраля не стало председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Он скончался на 81-м году жизни после длительной болезни. Лебедев занимал пост председателя Верховного суда с 1989 года, последний раз он появился на публике 6 февраля. Президент РФ Владимир Путин направил глубокие соболезнования родным и коллегам председателя Верховного суда.