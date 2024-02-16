Министр обороны России Сергей Шойгу пришёл на церемонию прощания с Героем Советского Союза генерал-полковником Валерием Востротиным в Центральном доме Российской армии в Москве. Он возложил цветы к гробу командира легендарной 9-й роты.

Шойгу возложил цветы к гробу командира легендарной 9-й роты Востротина. Видео © Телеканал "Звезда"

Министр почтил память героя и подошёл к родным умершего, чтобы выразить им соболезнования. Кадры с траурной церемонии публикует телеканал "Звезда". После прощания Востротина похоронят на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества".