Шойгу возложил цветы к гробу командира легендарной 9-й роты Востротина
Шойгу простился с Героем СССР генерал-полковником Востротиным
Министр обороны России Сергей Шойгу пришёл на церемонию прощания с Героем Советского Союза генерал-полковником Валерием Востротиным в Центральном доме Российской армии в Москве. Он возложил цветы к гробу командира легендарной 9-й роты.
Шойгу возложил цветы к гробу командира легендарной 9-й роты Востротина. Видео © Телеканал "Звезда"
Министр почтил память героя и подошёл к родным умершего, чтобы выразить им соболезнования. Кадры с траурной церемонии публикует телеканал "Звезда". После прощания Востротина похоронят на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества".
Напомним, о смерти Валерия Востротина стало известно 13 февраля. С 1975 по 1982 год офицер руководил подразделениями 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка, в том числе легендарной 9-й парашютно-десантной ротой. Шойгу назвал умершего героя настоящим профессионалом и патриотом нашей страны.
Телеканал "Звезда"