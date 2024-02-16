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16 февраля, 09:26

Шойгу возложил цветы к гробу командира легендарной 9-й роты Востротина

Шойгу простился с Героем СССР генерал-полковником Востротиным

Министр обороны России Сергей Шойгу пришёл на церемонию прощания с Героем Советского Союза генерал-полковником Валерием Востротиным в Центральном доме Российской армии в Москве. Он возложил цветы к гробу командира легендарной 9-й роты.

Шойгу возложил цветы к гробу командира легендарной 9-й роты Востротина. Видео © Телеканал "Звезда"

Министр почтил память героя и подошёл к родным умершего, чтобы выразить им соболезнования. Кадры с траурной церемонии публикует телеканал "Звезда". После прощания Востротина похоронят на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества".

Напомним, о смерти Валерия Востротина стало известно 13 февраля. С 1975 по 1982 год офицер руководил подразделениями 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка, в том числе легендарной 9-й парашютно-десантной ротой. Шойгу назвал умершего героя настоящим профессионалом и патриотом нашей страны.

"Непререкаемый авторитет": Российские генералы вспомнили умершего командира легендарной 9-й роты Востротина
"Непререкаемый авторитет": Российские генералы вспомнили умершего командира легендарной 9-й роты Востротина
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Телеканал "Звезда"

Андрей Бражников
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