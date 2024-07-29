Не изучены и опасны: Гинеколог призвала остерегаться токсичных презервативов с Wildberries

PFAS, или пер- и полифторалкильные соединения — это обширная группа синтетических химических соединений, содержащих фторированные углеродные цепи. Об этом в беседе с Life.ru рассказала гинеколог, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест", гинеколог Ольга Уланкина, комментируя исследования учёных, которые обнаружили токсичные презервативы, продающиеся в том числе на российских маркетплейсах.

По словам медика, такие вещества называют "вечными химикатами", потому что они устойчивы к воде, жиру и высоким температурам, не разрушаются в окружающей среде, а при попадании внутрь навсегда остаются в организме. Из-за такой долговечности и устойчивости PFAS широко используются при изготовлении антипригарной посуды, косметики, строительных материалов, ковров и обивки, водонепроницаемой одежды и чистящих средств. Однако, отметила гинеколог, всё чаще остатки PFAS обнаруживаются в водопроводной воде и многих других вещах и продуктах, в которых их быть не должно.

"Исследования показывают, что PFAS могут накапливаться в организме и увеличивать риск различных видов рака, заболеваний печени и почек, нарушать работу щитовидной железы, негативно влиять на репродуктивную систему и развитие плода, увеличивать уровень вредного холестерина в крови и снижать эффективность иммунной защиты", — рассказала эксперт.

По её словам, в основном сообщения о вреде PFAS касаются людей, которые либо жили рядом с заводами по его производству, либо работали на них. Они регулярно вдыхали пары токсического вещества или употребляли его с водой, потому в их крови был обнаружен избыток химиката, который и приводил к серьёзным заболеваниям. В обычной жизни получить подобную интоксикацию крайне сложно, отметила медик.

Исследования показали, что только небольшие количества PFAS могут проникать в организм через кожу при контакте с содержащими химикат товарами. Однако пока истинная опасность PFAS остаётся под вопросом и считается, что лучше не подвергать себя риску лишний раз, гинеколог Ольга Уланкина.

Собеседница Life.ru предупредила, что на упаковках PFAS могут быть замаскированы под различными названиями, такими как фторполимеры или фторуглероды, PTFE, PFOA, PFOS и PFAS, так что нужно внимательно изучать состав перед тем, как оплачивать покупку.