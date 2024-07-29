На Wildberries обнаружили токсичные презервативы, вызывающие бесплодие и рак

Токсичные химикаты, вызывающие бесплодие и рак, обнаружили в иностранных презервативах, продающихся в России. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

На Wildberries обнаружили токсичные презервативы, вызывающие бесплодие. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Американские исследователи решили изучить 19 брендов презервативов и лубрикантов. В продукции марки Trojan, которая как раз пользуется популярностью на российских маркетплейсах, нашли "вечные" химикаты PFAS, которые не разлагаются в природной среде. Такие компоненты могут вызывать рак, проблемы с печенью, щитовидной железой и репродуктивной системой.