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29 июля, 11:45

На Wildberries обнаружили токсичные презервативы, вызывающие бесплодие и рак

Токсичные химикаты, вызывающие бесплодие и рак, обнаружили в иностранных презервативах, продающихся в России. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

На Wildberries обнаружили токсичные презервативы, вызывающие бесплодие. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

На Wildberries обнаружили токсичные презервативы, вызывающие бесплодие. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Американские исследователи решили изучить 19 брендов презервативов и лубрикантов. В продукции марки Trojan, которая как раз пользуется популярностью на российских маркетплейсах, нашли "вечные" химикаты PFAS, которые не разлагаются в природной среде. Такие компоненты могут вызывать рак, проблемы с печенью, щитовидной железой и репродуктивной системой.

Эксперимент по маркировке презервативов и филлеров стартует в России 1 сентября
Эксперимент по маркировке презервативов и филлеров стартует в России 1 сентября

Ранее Life.ru сообщал, что десятки россиянок пострадали от липолитиков, которые сами же вкололи себе в домашних условиях. Девушки заказывали препараты на маркетплейсе Wildberries, однако вместо "улучшайзинга" получили синяки и подкожные уплотнения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fongbeerredhot

Александра Мышляева
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