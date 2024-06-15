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15 июня, 15:20

Россиянки снова калечат себя в погоне за красотой, массово скупая липолитики с Wildberries

SHOT: Десятки россиянок пострадали от липолитиков с Wildberries

Десятки россиянок пострадали от липолитиков, которые сами же вкололи себе в домашних условиях. Девушки решили привести себя в форму к лету, заказали препараты на маркетплейсе Wildberries и ввели их дома, однако вместо "улучшайзинга" получили синяки и уплотнения под кожей, сообщает "SHOT Проверка".

Последствия использования липолитиков с маркетплейса. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Последствия использования липолитиков с маркетплейса. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По словам пострадавших, сразу после укола на теле появились пятна. У тех, кто вколол препарат в лицо, "поползли веки" и пошли морщины. По словам косметологов, такие домашние эксперименты с внешностью могут грозить не только потерей красоты, но и летальным исходом.

Последствия использования липолитиков с маркетплейса. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Последствия использования липолитиков с маркетплейса. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

"Многие липолитики оказывают желчегонное воздействие на организм. Они строго противопоказаны людям с желчнокаменной болезнью. Человек с камнями в желчном пузыре может погибнуть, если вколет себе неверную дозировку в какую-либо часть тела. Кроме того, разные препараты вводятся на разную глубину и под разным углом. Человек без медобразования в домашних условиях легко может нанести колоссальный вред своему здоровью", — отметила косметолог Наталья Галочкина.

Последствия использования липолитиков с маркетплейса. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Последствия использования липолитиков с маркетплейса. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Но не только отсутствие медицинского образования может сказаться на здоровье в результате такого "похудения". Эксперты отмечают, что множество препаратов, которые продают на обычных маркетплейсах, — подделки, за качество которых продавец не отвечает. Кроме того, на складах товар может храниться несколько дней в неподходящих условиях. Поэтому медики призывают за услугами, подобными липолифтингу, обращаться к профильным специалистам.

Введение липолитиков "по-домашнему" грозит некрозами и абсцессами
Введение липолитиков "по-домашнему" грозит некрозами и абсцессами

В прошлом году такой же скандал уже был. Life.ru рассказывал, что россиянки пошли на риск ради худых тел и лиц, скупая липолитики с Wildberries. Препараты появились в свободной продаже на маркетплейсе, но после многочисленных жалоб опасный товар убрали. Однако безответственные продавцы продолжают пополнять разделы с косметикой палёными лекарствами и витаминами.

Обложка ©

SHOT ПРОВЕРКА

Александра Мышляева
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