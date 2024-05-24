Эксперимент по маркировке презервативов и филлеров стартует в России 1 сентября
Правительство РФ постановило провести эксперимент по маркировке некоторых видов медицинских изделий. Он стартует уже 1 сентября этого года и продлится до 31 августа 2025-го. Документ опубликован на официальном портале нормативных актов в пятницу, 24 мая.
Эксперимент проводится для противодействия незаконному производству или ввозу медицинской продукции, тестирования возможностей технологий нанесения средств идентификации и организации взаимодействия органов власти с участниками оборота изделий медназначения. В исследовании примут участие десятки видов товаров.
"Презервативы, шприцы, инфузионные системы, салфетки, в том числе неодноразовые, пробирки, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, инкубаторы для новорождённых, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей, медицинские маски", — перечислено в постановлении кабмина.
Напомним, автором инициативы выступило Министерство промышленности и торговли РФ. По задумке ведомства, эксперимент не окажет негативного влияния на стоимость медизделий. Все расходы на себя возьмёт оператор в лице Центра развития перспективных технологий. Он уже курирует похожий эксперимент по маркировке консервированных товаров, стартовавший в феврале этого года.
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