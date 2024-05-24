Эксперимент по маркировке презервативов и филлеров стартует в России 1 сентября

Правительство РФ постановило провести эксперимент по маркировке некоторых видов медицинских изделий. Он стартует уже 1 сентября этого года и продлится до 31 августа 2025-го. Документ опубликован на официальном портале нормативных актов в пятницу, 24 мая.

Эксперимент проводится для противодействия незаконному производству или ввозу медицинской продукции, тестирования возможностей технологий нанесения средств идентификации и организации взаимодействия органов власти с участниками оборота изделий медназначения. В исследовании примут участие десятки видов товаров.

"Презервативы, шприцы, инфузионные системы, салфетки, в том числе неодноразовые, пробирки, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, инкубаторы для новорождённых, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей, медицинские маски", — перечислено в постановлении кабмина.