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7 марта, 18:38

В России начнут маркировать презервативы и шприцы по предложению Минпромторга

Эксперимент по маркировке некоторых изделий медицинского назначения пройдёт в России с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. Автором инициативы выступило Министерство промышленности и торговли РФ. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

По задумке ведомства на протяжении года средствами идентификации будут отмечаться, например, салфетки, пробирки, инкубаторы для новорождённых, терапевтическая дыхательная аппаратура, в том числе устройства для кислородной и озоновой терапии.

"Шприцы, инфузионные системы, презервативы, медицинские маски, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей", — сказано в перечне изделий, подлежащих маркировке.

Ожидается, что эксперимент не окажет негативного влияния на конечную стоимость медизделий. Все расходы по нанесению средств идентификации на товары на себя возьмёт оператор в лице Центра развития перспективных технологий.

В Госдуме предложили маркировать продукты из насекомых
В Госдуме предложили маркировать продукты из насекомых

А ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала на второго и третьего ребёнка. Инициативу поддержали сразу три партии.

Обложка ©

Unsplash / Mikhail Tyrsyna

Илья Пушкарев
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