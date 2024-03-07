В России начнут маркировать презервативы и шприцы по предложению Минпромторга

Эксперимент по маркировке некоторых изделий медицинского назначения пройдёт в России с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. Автором инициативы выступило Министерство промышленности и торговли РФ. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

По задумке ведомства на протяжении года средствами идентификации будут отмечаться, например, салфетки, пробирки, инкубаторы для новорождённых, терапевтическая дыхательная аппаратура, в том числе устройства для кислородной и озоновой терапии.

"Шприцы, инфузионные системы, презервативы, медицинские маски, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей", — сказано в перечне изделий, подлежащих маркировке.

Ожидается, что эксперимент не окажет негативного влияния на конечную стоимость медизделий. Все расходы по нанесению средств идентификации на товары на себя возьмёт оператор в лице Центра развития перспективных технологий.