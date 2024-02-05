В России с 12 февраля стартует эксперимент по маркировке консервов

Эксперимент по маркировке консервов пройдёт в России в период с 12 февраля по 31 августа 2024 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный документ правительства.

"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 12 февраля 2024 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов консервированных продуктов", — говорится в документе.

В эксперименте примут участие мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, грибы, орехи, морепродукты, мармелад, фруктовые пюре и желе. При этом он не коснётся продуктов для детей до одного года. Предусмотрено добровольное участие, необходимые коды будут выдавать производителям и другим участников оборота. Таким образом, это не повлечёт за собой дополнительных затрат со стороны производителей. Оборудование и коды для маркировки предоставит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Таким образом, эксперты будут тестировать технологии нанесения средств идентификации на консервированную продукцию, а также отработают порядок действий участников оборота с системой маркировки. Далее будет принято решение о рациональности введения маркировки для продуктов.