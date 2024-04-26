Депутат Милонов предложил маркировать пластиковую посуду

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил маркировать пластиковую посуду и иные сопутствующие товары по аналогии с алкогольными и табачными изделиями. Об этом сообщает RT.

Парламентарий объяснил, что ежегодно с наступлением тепла тысячи россиян выезжают на пикники и проводят время на природе. Пропорционально количеству посетителей лесных полянок растёт количество отходов, которые не все отдыхающие увозят с собой.

"Прошу Вас рассмотреть возможность о внедрении новых правил маркировки пластиковой посуды и иных сопутствующих товаров сообщениями и графическими изображениями об их вреде для природы", — говорится в обращении депутата на имя министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Маркировка по внешнему виду будет напоминать предостерегающие изображения на табачных и алкогольных изделиях, заключил Милонов.