На Wildberries обнаружили китайские таблетки от беременности, убивающие женский организм

На Wildberries в свободном доступе продают экстренную контрацепцию, которая серьёзно влияет на женский организм из-за состава. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Гормональные таблетки с ВБ. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Чтобы перейти в карточку товара и оформить заказ, нужно лишь указать дату рождения. За упаковку стоимостью 375 рублей можно получить пять таблеток, не имеющих необходимых сертификатов. При этом средство рекламируется как гормональный препарат, который должен отпускаться по рецепту.

Гормональные таблетки с ВБ. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По словам производителя, чтобы избежать нежелательной беременности, необходимо принимать одну таблетку в месяц. Уточним, что лекарство работает за счёт высокой дозы синтетических женских половых гормонов — левоноргестрела и квинестрола.

Продавец заверяет, что при выполнении инструкций побочек ждать не стоит. Однако российские покупатели вряд ли поймут рекомендации на упаковке, так как они полностью на китайском. На самом деле, такие препараты могут вызвать нарушение менструального цикла, гормональный сбой, кровотечение, тошноту и акне.

Ранее в медиапространстве уже поднималась тема, что маркетплейсы торгуют лекарствами, которые могут купить, в том числе дети. В Wildberries убеждают, что регулярно следят за соблюдением законодательства на платформе, однако гормональный препарат из продажи пока не вышел.