Нацистская символика и устройства для шпионажа: На Wildberries нашли запрещённые товары

На маркетплейсе Wildberries продаётся множество запрещённых российским законодательством и внутренними правилами площадки товаров. Так, например, покупатели могут отыскать изделия с нацистской символикой, устройства для шпионажа и даже оружие. Об этом сообщает "Лента.ру".

Согласно российскому законодательству пропаганда и публичная демонстрация символики нацистской символики строго запрещена и наказуема в соответствии с КоАП и УК РФ. Однако продавцы продолжают торговать запрещёнными товарами, выдавая их за славянские символы. После публикации журналистского материала, часть товаров с одним из запрещённых символов была удалена.

Также нередко на маркетплейсе встречаются различные устройства для незаконной слежки. Их использование наказуемо согласно статье 138.1 УК РФ. Вина признаётся в том случае, если владелец устройства маскирует его под другой предмет, по которому невозможно понять, что ведётся запись видеонаблюдения. К таким товарам относятся камера, встроенная в брелок, часы или адаптер для заряда телефона.

Кроме того, в список нелегальных товаров на WB попали различные средства самообороны и сигнальное оружие, которые должны продаваться в специализированных магазинах. Однако благодаря маркетплейсу их могут приобрести даже несовершеннолетние. Обходят продавцы внутреннюю блокировку сайта при помощи смены названий товаров, например, добавляя частицу "не" — к примеру, пишут "не чехол для перцового баллончика" или же называют предмет иначе, оставляя настоящую информацию только в карточке товара.