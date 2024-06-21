В Бурятии завели дело на мужчину, заказавшего GPS-трекер на Wildberries

В Бурятии завели уголовное дело на жителя Улан-Удэ, который купил на Wildberries GPS-трекер для дочки с синдромом Аспергера, нуждающейся в постоянном присмотре. Об этом сам мужчина рассказал телеграм-каналу "Осторожно, новости".

По словам Дмитрия, устройство было куплено в феврале 2023 года для дочери, которая из-за заболевания легко может потеряться и нуждается в постоянном присмотре. Однако трекер вызвал подозрения у его жены, с которой у мужчины были сложные отношения в тот период. Супруга решила, что благоверный следит за ней, и пошла в службу внутренней безопасности на работе, а трудится она в поликлинике ФСИН. Коллеги посоветовали женщине написать заявление.

По словам Дмитрия, затем на него завели уголовное дело и обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни. При этом жена позже призналась, что была на нервах и больше не винит его в слежке. Однако теперь ей грозит наказание за дачу ложных показаний.