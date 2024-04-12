Эксперт по безопасности рассказал, кто и как следит за вашими iPhone

Пользователи iPhone были напуганы недавней массовой рассылкой, в которой говорилось о взломе личных данных. На самом же деле получение информации из гаджета пользователя — задача не из простых, она подвластна только спецслужбам. Ярким примером шпионажа служит западная система глобального слежения Echelon, которая создана профильными ведомствами США, рассказал эксперт Общества профессионалов конкурентной разведки Владимир Креопалов. По его словам, принцип работы Echelon похож на поисковую систему в Интернете, однако нацелен он на сбор информации в Сети, электронную переписку и звонки людей.

"Эта система собирает информацию со всех электронных устройств на территории бывшего Советского Союза, Восточной Европы, Азии и Латинской Америки. Изначально её разрабатывали для противодействия терроризму, но в последние годы целью стал промышленный шпионаж", — добавил доцент кафедры прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ имени Плеханова в диалоге с телеканалом "360".

Перехваченные данные поступают в "суперкомпьютеры-словари", которые "фильтруют" их по словам, выражениям и даже тембру голоса, оставляя только ту информацию, которая важна для поставленной задачи, пояснил Креопалов. Телефонные звонки не исключение, вот только прослушивают их не сотрудники спецслужбы США, а сама система, которая и принимает решение, пригодятся данные или нет.

А вот для того, чтобы обезопасить себя, доцент рекомендует с опаской относиться к передаче личной информации на каких-либо сайтах и ресурсах, потому что бывает и так, что человек добровольно передаёт данные о себе недостоверным источникам. Ещё существуют специальные чехлы-сейфы, которые защитят аппарат от перехвата сигнала и скачивания данных.