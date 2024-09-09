Путин поручил расширить выплаты в 10 тысяч рублей по уходу за детьми-инвалидами
Президент России Владимир Путин к октябрю ждёт доклад о решении вопроса с расширением и индексацией выплат в 10 тысяч рублей, которые полагаются людям, ухаживающим за детьми-инвалидами. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Сейчас только родители и опекуны имеют право на ежемесячную денежную помощь в размере 10 тысяч рублей на уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, в то время как для остальных лиц предусмотрена выплата в размере 1,2 тысячи рублей.
Согласно указанию Путина, правительство России обязано изучить возможность внесения изменений, которые позволят расширить выплаты на уход за детьми-инвалидами для любых лиц, ухаживающих за ними, вне зависимости от родственных связей. Также необходимо предусмотреть ежегодное увеличение этих выплат не ниже уровня инфляции.
Ранее стало известно, что правительство России рассмотрит законопроект, предусматривающий увеличение пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя. Как отметили в ЛДПР, реализация изменений в федеральном законе «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» позволит снизить уровень бедности семей и улучшить их благосостояние. Для удобства размер выплаты предложено установить не ниже планки прожиточного минимума для детей в регионе проживания.
Life.ru