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9 сентября, 17:41

Путин поручил расширить выплаты в 10 тысяч рублей по уходу за детьми-инвалидами

Президент России Владимир Путин к октябрю ждёт доклад о решении вопроса с расширением и индексацией выплат в 10 тысяч рублей, которые полагаются людям, ухаживающим за детьми-инвалидами. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Сейчас только родители и опекуны имеют право на ежемесячную денежную помощь в размере 10 тысяч рублей на уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, в то время как для остальных лиц предусмотрена выплата в размере 1,2 тысячи рублей.

Согласно указанию Путина, правительство России обязано изучить возможность внесения изменений, которые позволят расширить выплаты на уход за детьми-инвалидами для любых лиц, ухаживающих за ними, вне зависимости от родственных связей. Также необходимо предусмотреть ежегодное увеличение этих выплат не ниже уровня инфляции.

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Ранее стало известно, что правительство России рассмотрит законопроект, предусматривающий увеличение пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя. Как отметили в ЛДПР, реализация изменений в федеральном законе «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» позволит снизить уровень бедности семей и улучшить их благосостояние. Для удобства размер выплаты предложено установить не ниже планки прожиточного минимума для детей в регионе проживания.

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Life.ru

Александра Мышляева
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