Защита инвалидов и борьба с мутными УК: Уже с 1 сентября в РФ заработает ряд важных законов

Уже с 1 сентября в России заработают важные законы, ранее принятые Госдумой. О них рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В частности, с нового учебного года в школах начнут преподавать новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины».

«Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребёнку прививать трудолюбие, это станет хорошим фундаментом для развития и залогом его успеха в будущем», — отметил он в телеграм-канале.

Также в образовательных учреждениях начнут вывешивать Государственный флаг РФ. Если ранее это относилось только к общеобразовательным учреждениям, то теперь ко всем, вне зависимости от формы собственности. Речь идёт о детских садах, школах, колледжах и ВУЗах.

Другой закон касается инвалидов I группы: таких безбилетников перестанут высаживать из общественного транспорта, но только при отсутствии сопровождающего лица. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей. Ещё один документ дополнительно защитит трудовые права инвалидов. Теперь работодатели со штатом более 35 человек должны будут по квоте в 2-4% принимать их работу, создавая все необходимые условия.

А учредители управляющих компаний с 1 сентября больше не смогут иметь неснятую или непогашенную судимость за некоторые преступления, в том числе экономические. Также если лицензия организации аннулирована, её учредитель не сможет создать новую до исключения из реестра дисквалифицированных лиц.

Ещё один закон уточнит условия оплаты сверхурочной работы. Отныне её должны будут рассчитывать из актуальной зарплаты с премиями и другими выплатами. А перевозчиков такси обяжут страховать гражданскую ответственность за вред жизни и здоровью пассажиров, что, отметил Володин, защитит права клиентов.

С наступлением осени в РФ также защитят государственные информационные системы — их обяжут размещаться у отечественных хостинг-провайдеров, подключённых к государственной системе противодействия кибератакам.

Ещё одна принятая инициатива депутатов уточняет условия оказания первой медицинской помощи. Их комплекс определит Минздрав, а в аптечках разрешат иметь лекарства. Последний закон повысит качество туристических услуг — уточняются требования к гидам-переводчикам и экскурсоводам, а Ростуризм начнёт исключать туроператоров из единого реестра за нарушения.