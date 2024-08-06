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6 августа, 10:06

Работодателям хотят запретить своевольно срезать премии сотрудникам

ЛДПР внесёт в Госдуму законопроект о запрете уменьшения премий сотрудникам

В Госдуму внесут законопроект, который устанавливает понятие "депремирование". Его цель — остановить безосновательное уменьшение размера премии сотрудникам. Соответствующая инициатива поступила от депутатов ЛДПР, сообщили в пресс-службе партии.

"Законопроектом предлагается установить понятие "депремирование" с учётом наличия такого вида выплат в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных правовых актах", — указано в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы отметили, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует механизм регулирования в части лишения работника стимулирующих выплат. Это приводит к тому, что работодатели могут без причины уменьшать размер премии сотрудникам, которые добросовестно выполняют свои обязанности.

Чтобы защитить такую категорию работников, депутаты предлагают на законодательном уровне закрепить понятие "депремирование" и прописать, что уменьшать премию можно только на основании наличия у работника взыскания. Это позволит защитить сотрудников от "своеволия" работодателей, при этом соблюдая принцип взаимной защиты прав и интересов начальника.

"Так мы сделаем этот механизм прозрачным и обеспечим трудовые права граждан, которые работают честно и добросовестно. Они заслуживают того, чтобы получать все заработанные деньги, независимо от настроения начальника. Премии людей нужно защищать, а их труд – уважать", — подчеркнула депутат ГД Василина Кулиева.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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